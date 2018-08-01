Белорус Егор Герасимов вышел во 2-й раунд теннисного турнира в Мексике

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй раунд турнира в мексиканском Лос-Кабосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке Герасимов, занимающий 301-е место в мировом рейтинге, обыграл австралийского теннисиста Бернарда Томича (153-й номер рейтинга АТР) - 6:4, 6:3. Следующим соперником Егора Герасимова будет 28-й номер мирового рейтинга американец Сэм Куэрри.

На женском турнире в американском Сан-Хосе две белоруски успешно провели стартовые поединки: Вера Лапко (69) победила китаянку Чжан Шуай (32), а Виктория Азаренко (108) переиграла украинку Катерину Бондаренко (79).-0-

Вера Лапко победила на старте теннисного турнира в Сан-Хосе В первом сете игры с китаянкой Чжан Шуай (32) белоруска выиграла на тай-брейке - 7:6 (7:2), а во второй партии разгромила соперницу со счетом 6:0.