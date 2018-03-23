Белорус Головатюк завоевал серебро в забеге на 500 м на ЧМ по конькобежному спорту среди студентов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк завоевал серебряную медаль в забеге на 500 м среди мужчин на студенческом чемпионате мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен преодолел дистанцию за 35,58 сек., опередил его лишь японец Тацуя Шинхама - 34,93 сек. Бронзовую медаль завоевал представитель Казахстана Артем Крикунов. Его отставание от лидера составило 0,91 сек. Еще один белорусский конькобежец вошел в десятку сильнейших. Артем Чабан с результатом 36,54 сек. занял девятое место. Евгений Гагиев расположился на 17-й позиции итогового протокола - 37,52 сек.

После забега Игнат Головатюк рассказал, что не очень доволен своим выступлением. "Немного суетился, волновался, так как это был первый старт на текущих соревнованиях. Результат можно было показать и повыше", - сказал он. Спортсмен посетовал на усталость к концу сезона, но сейчас полностью сконцентрирован на оставшихся трех стартах. Игнат Головатюк посоревнуется в Минске еще в забегах на 1000 м, 1500 м и масс-старте.

В женском спринте два первых места на пьедестале почета заняли спортсменки Японии. Чемпионкой мира среди студентов стала Мику Асано - 39,48 сек. Ее подруга по команде Рио Ямада завоевала серебряную награду - 39,61 сек. Полька Кася Зёмек стала бронзовым призером - 39,86 сек. Лучшей из белорусок стала Евгения Воробьева, которая заняла 10-е место - 41,09 сек.

IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту, организуемый под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU), проходит в Минске с 21 по 25 марта на конькобежном стадионе "Минск-Арены". В соревнованиях принимают участие 114 спортсменов из 14 стран: России, Польши, Нидерландов, Казахстана, Италии, Японии, США, Китая, Индии, Чехии, Швеции, Венгрии, Финляндии и Беларуси.-0-