Белорус Илья Чергейко победил на этапе КМ по пулевой стрельбе в Мюнхене

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Чергейко победил на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стрельбе из пневматической винтовки на 10 м в финале белорус показал лучший результат. Ему удалось во всех семи сериях в каждой попытке попасть в десятку. В итоге Илья Чергейко набрал сумму в 249,5 балла и занял первое место.

Серебряным призером этапа Кубка мира в Мюнхене стал известный российский стрелок Владимир Масленников - 248,8. Бронзовую награду завоевал Лю Шаочань из Китайского Тайбэя - 227,9.

Пулевая стрельба входит в программу II Европейских игр в Минске. Соревнования по этому виду спорта пройдут с 22 по 29 июня 2019 года, всего будет разыграно 13 комплектов медалей.-0-