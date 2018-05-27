Белорус Илья Чергейко победил на этапе КМ по пулевой стрельбе в Мюнхене

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Чергейко победил на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стрельбе из пневматической винтовки на 10 м в финале белорус показал лучший результат. Ему удалось во всех семи сериях в каждой попытке попасть в десятку. В итоге Илья Чергейко набрал сумму в 249,5 балла и занял первое место.
Серебряным призером этапа Кубка мира в Мюнхене стал известный российский стрелок Владимир Масленников - 248,8. Бронзовую награду завоевал Лю Шаочань из Китайского Тайбэя - 227,9.
Пулевая стрельба входит в программу II Европейских игр в Минске. Соревнования по этому виду спорта пройдут с 22 по 29 июня 2019 года, всего будет разыграно 13 комплектов медалей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3398 BYN
|2.341 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|2.001 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.2467 BYN
|3.235 BYN
|3.245 BYN