Белорус Илья Ивашко не смог выйти в финал теннисного турнира в Марселе

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (193-й номер мирового рейтинга) не сумел пробиться в финал турнира во французском Марселе (призовой фонд - 645 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем полуфинальном поединке Ивашко проиграл 16-й ракетке планеты французу Люке Пуилю – 3:6, 6:7 (6:8). В решающем поединке Пуиль сыграет завтра с россиянином Кареном Хачановым, занимающим 47-е место в мировом рейтинге.
Илья Ивашко впервые в своей карьере добрался до полуфинала турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования в Марселе он начал с квалификации, победив немца Оскара Отте (137-й номер рейтинга АТР) и французского теннисиста Кенни Де Шиппера (163). В первом раунде основной сетки Илья переиграл сербского теннисиста Ласло Дьере (98), затем 13-ю ракетку планеты швейцарца Стэна Вавринку и француза Николя Маю (100).-0-
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