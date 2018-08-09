Белорус Илья Ивашко вышел в третий круг турнира в Торонто

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко (125 АТР) вышел в третий круг крупного представительного турнира в Торонто с призовым фондом более $ 5,3 млн., обыграв Райана Харрисона (59 АТР) из США со счетом 7:6, 6:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Напряженным получился первый сет встречи, в котором пришлось играть тай-брейк. В самом начале второй партии матч был остановлен из-за дождя. После паузы Илья Ивашко сыграл более увереннее и при счете 3:3 сделал брейк на подаче соперника. В решающем гейме, при счете 5:4, Илья Ивашко уверенно действовал в атаке и добился победы. Этот успех над Райаном Харрисоном позволит белорусу на следующей неделе войти в топ-100 игроков мирового рейтинга.
В 1/8 финала Илья Ивашко сыграет в Торонто с победителем встречи Евгений Донской и Кевин Андерсон.-0-
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