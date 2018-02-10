Белорус Максим Сергеев не попал в полуфинал ОИ на дистанции 1500 м в шорт-треке

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Пхенчхане сегодня начались состязания мастеров шорт-трека, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный представитель Беларуси в этом виде спорта Максим Сергеев не смог пробиться в число соискателей наград на дистанции 1500 м. В квалификации он показал время 2 мин. 15,242 сек., заняв лишь предпоследнее 5-е место в своем предварительном забеге. В полуфинал выходят по 3 лучших спортсмена из 6 квалификационных забегов.
Полуфиналы начнутся в 14.30, финальный старт в этом виде соревновательной программы состоится в 15.30.-0-
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