Белорус Василий Кириенко вошел в топ-10 велогонки с раздельным стартом на ЧМ в Австрии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Василий Кириенко вошел в топ-10 индивидуальной гонки с раздельным стартом на чемпионате мира в австрийском Инсбруке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров белорусской команды завершил выступление на девятом месте, уступив победителю более трех минут. Первое место в "разделке" занял Роан Деннис из Австралии, который дистанцию в 52,1 км проехал за 1 ч. 3 мин. 3,5 сек. Серебряным призером стал Том Дюмулен из Нидерландов, а бронзовая награда у бельгийца Виктора Кампенартса.

Наиболее высокие результаты в индивидуальной гонке с раздельным стартом Василий Кириенко показал в 2015 году в американском Ричмонде, где стал чемпионом мира. Год спустя в Дохе (Катар) в этой же дисциплине белорус занял второе место.-0-