Белоруска Александра Саснович поднялась на рекордное для себя 41-е место в рейтинге WTA

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович впервые в карьере поднялась на 41-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед стартом Уимблдонского турнира Саснович находилась на 50-й позиции, а после того, как добралась до 4-го раунда Уимблдона, поднялась на 9 строк и сейчас имеет в своем активе 1283 очка. Выше всех из белорусок в рейтинге находится Арина Соболенко, у которой 34-е место (1330 очков). Вера Лапко на 72-й позиции (853), что является ее лучшим показателем, Виктория Азаренко занимает 108-е место (601).
Победительница Уимблдона немецкая теннисистка Ангелика Кербер поднялась с 10-го на 4-е место.
Топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации:
1. Симона Халеп (Румыния) - 7571 очко,
2. Каролин Возняцки (Дания) - 6740,
3. Слоан Стивенс (США) - 5463,
4. Ангелика Кербер (Германия) - 5305,
5. Элина Свитолина (Украина) - 5020,
6. Каролин Гарсия (Франция) - 4730,
7. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4620,
8. Петра Квитова (Чехия) - 4550,
9. Каролина Плишкова (Чехия) - 4485,
10. Юлия Гергес (Германия) - 3980.
Триумфатор Уимблдона серб Новак Джокович вернулся в топ-10 мирового рейтинга у мужчин.
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Рафаэль Надаль (Испания) - 9310 очков,
2. Роджер Федерер (Швейцария) - 7080,
3. Александр Зверев (Германия) - 5665,
4. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5395,
5. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4655,
6. Григор Димитров (Болгария) - 4610,
7. Марин Чилич (Хорватия) - 3905,
8. Джон Изнер (США) - 3720,
9. Доминик Тим (Австрия) - 3665,
10. Новак Джокович (Сербия) - 3355.
Из белорусских теннисистов лучшая позиция у Ильи Ивашко - 128 (459), Владимир Игнатик на 213-м месте (268), Егор Герасимов находится на 215-й строке (267). В парном рейтинге ветеран Максим Мирный занимает 44-е место.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3066 BYN
|2.302 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.9725 BYN
|1.971 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.1678 BYN
|3.155 BYN
|3.165 BYN