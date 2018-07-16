Белоруска Александра Саснович поднялась на рекордное для себя 41-е место в рейтинге WTA

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович впервые в карьере поднялась на 41-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом Уимблдонского турнира Саснович находилась на 50-й позиции, а после того, как добралась до 4-го раунда Уимблдона, поднялась на 9 строк и сейчас имеет в своем активе 1283 очка. Выше всех из белорусок в рейтинге находится Арина Соболенко, у которой 34-е место (1330 очков). Вера Лапко на 72-й позиции (853), что является ее лучшим показателем, Виктория Азаренко занимает 108-е место (601).

Победительница Уимблдона немецкая теннисистка Ангелика Кербер поднялась с 10-го на 4-е место.

Топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации:

1. Симона Халеп (Румыния) - 7571 очко,

2. Каролин Возняцки (Дания) - 6740,

3. Слоан Стивенс (США) - 5463,

4. Ангелика Кербер (Германия) - 5305,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5020,

6. Каролин Гарсия (Франция) - 4730,

7. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4620,

8. Петра Квитова (Чехия) - 4550,

9. Каролина Плишкова (Чехия) - 4485,

10. Юлия Гергес (Германия) - 3980.

Триумфатор Уимблдона серб Новак Джокович вернулся в топ-10 мирового рейтинга у мужчин.

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Рафаэль Надаль (Испания) - 9310 очков,

2. Роджер Федерер (Швейцария) - 7080,

3. Александр Зверев (Германия) - 5665,

4. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5395,

5. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4655,

6. Григор Димитров (Болгария) - 4610,

7. Марин Чилич (Хорватия) - 3905,

8. Джон Изнер (США) - 3720,

9. Доминик Тим (Австрия) - 3665,

10. Новак Джокович (Сербия) - 3355.

Из белорусских теннисистов лучшая позиция у Ильи Ивашко - 128 (459), Владимир Игнатик на 213-м месте (268), Егор Герасимов находится на 215-й строке (267). В парном рейтинге ветеран Максим Мирный занимает 44-е место.-0-