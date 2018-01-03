Александра Саснович пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович (88-й номер рейтинга WTA) пробилась в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене (призовой фонд - $894 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала Александра одолела в трехсетовом поединке эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (34). Проиграв первую партию 1:6, белоруска сумела переломить ход матча и выиграла два сета подряд - 7:6 и 6:3. В четвертьфинале Александра Саснович встретится с француженкой Ализе Корне (38).

Еще одна белоруска Арина Соболенко (73) на турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $626,7 тыс.) также выступит в 1/4 финала. Там ее соперницей может стать первая ракетка планеты румынка Симона Халеп, которая сегодня сыграет с китаянкой Йинь-Йинь Дуань (91).-0-