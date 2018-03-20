Белоруска Александра Саснович вышла во 2-й круг теннисного турнира в Майами

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) победно стартовала на турнире категории "Премьер" в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде Саснович встречалась с чешкой Кристиной Плишковой (80) и выиграла в трехсетовом поединке - 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

В основной сетке сыграют еще две белорусские теннисистки. Виктория Азаренко, которая занимает 186-е место в рейтинге WTA, встретится с американкой Кэтрин Беллис (44), Арина Соболенко (60) будет соперничать с еще одной американской теннисисткой - Мэдисон Бренгл (77).

Вера Лапко (135) в игре 2-го круга квалификации проиграла немецкой теннисистке Андреа Петкович (111) - 6:7 (1:7), 2:6.-0-