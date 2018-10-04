Белоруска Анастасия Сорокина избрана вице-президентом Международной федерации шахмат

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина на Генеральной ассамблее в Батуми избрана вице-президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Ранее состоялись выборы нового руководителя Международной федерации шахмат. Им стал бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.

Новым президентом ФИДЕ стал Аркадий Дворкович По итогам голосования бывший вице-премьер правительства России набрал 103 голоса.

Сегодня также состоится официальная презентация заявки Беларуси на проведение в Минске Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

Беларусь подала заявку на проведение самого крупного международного шахматного турнира во время заседания президентского совета ФИДЕ, которое в апреле нынешнего года прошло в Минской городской ратуше.-0-