Белоруска Анастасия Сорокина избрана вице-президентом Международной федерации шахмат

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина на Генеральной ассамблее в Батуми избрана вице-президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Ранее состоялись выборы нового руководителя Международной федерации шахмат. Им стал бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.
Сегодня также состоится официальная презентация заявки Беларуси на проведение в Минске Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.
Беларусь подала заявку на проведение самого крупного международного шахматного турнира во время заседания президентского совета ФИДЕ, которое в апреле нынешнего года прошло в Минской городской ратуше.-0-
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