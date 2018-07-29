Арина Соболенко не вышла в основной раунд теннисного турнира в Сан-Хосе

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела выйти в основную сетку турнира в американском Сан-Хосе (призовой фонд - $733 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого квалификационного раунда Арина Соболенко, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге, уступила 258-й ракетке планеты американке Марии Санчес - 6:2, 5:7, 4:6.

На турнире Moscow River Cup с призовым фондом $750 тыс. в российской столице белоруска Александра Саснович (42-й номер рейтинга WTA) уступила в полуфинале сербской теннисистке Ольге Данилович (187) - 2:6, 7:5, 5:7. В решающем поединке Ольга Данилович встретится сегодня с россиянкой Анастасией Потаповой (204).-0-