Белоруска Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Монреале

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (39-й номер рейтинга WTA) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в канадском Монреале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче с бельгийкой Элиз Мертенс (14) Соболенко выиграла стартовый сет 6:2, но затем проиграла две партии - 6:7 и 0:6. В своем первом поединке Арина Соболенко победила румынку Ану Богдан (82) - 6:4, 4:6, 6:3, а затем была сильнее второй ракетки планеты Каролин Возняцки из Дании - 5:7, 6:2, 7:6.

Ранее Виктория Азаренко (95) в 1/16 финала проиграла британке Йоханне Конте (43) - 3:6, 1:6.

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма вышли в четвертьфинал, победив чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - 4:6, 7:6, 10:8.-0-