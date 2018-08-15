Арина Соболенко победила 8-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала Соболенко, занимающая 34-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе победила 8-ю ракетку планеты чешку Каролину Плишкову - 2:6, 6:3, 7:5.

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в матче за выход в четвертьфинал встретятся с венгерско-французским дуэтом Тимея Бабош / Кристина Младенович.-0-