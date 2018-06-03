Белоруска Екатерина Галкина завоевала бронзовую награду ЧЕ по художественной гимнастике

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина Галкина завоевала бронзовую награду чемпионата Европы по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В индивидуальном многоборье одна из лидеров нашей команды уверенно выполнила упражнения с лентой и обручем, в числе лучших Екатерина Галкина оказалась также в выступлении с мячом и булавами. В итоге белорусская грация получила от судей 77,625 балла. Чемпионкой Европы в индивидуальном многоборье стала россиянка Арина Аверина - 79,250, ее сестра Дина Аверина заняла второе место - 77,750.

Медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы у белорусских гимнасток первая с 2014 года, когда в Баку также бронзовым призером стала Мелитина Станюта.

В Гвадалахаре на континентальном первенстве в белорусской команде еще одну медаль завоевала Анна Каменщикова, которая в соревнованиях среди юниорок в упражнении с булавами стала серебряным призером.-0-