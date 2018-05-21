Белоруска Вера Лапко поднялась на 77-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко поднялась на 77-е место в рейтинге WTA, что является для нее лучшим показателем в карьере, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе перед стартом на турнире во французском Сен-Годенсе Вера Лапко находилась на 93-й позиции мирового рейтинга, а после выигрыша этих соревнований прыгнула на 16 ступеней, имея в своем активе 787 баллов. На этой неделе Лапко начнет выступление в квалификационном раунде второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции. Еще три белорусские теннисистки сыграют на парижских кортах "Ролан Гаррос" сразу с основного этапа: Арина Соболенко (48-е место рейтинга WTA), Александра Саснович (52), Виктория Азаренко (82).
В квалификации мужского одиночного разряда французского первенства белорусы стартуют сегодня. Илья Ивашко (111) встретится с португальским теннисистом Жоао Домингешем (210), Владимир Игнатик сыграет с украинцем Сергеем Стаховским (130), Егор Герасимов (236) будет соперничать австралийцем Марком Польмансом (171).-0-
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