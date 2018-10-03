Белоруски победили индонезиек на молодежном ЧМ по баскетболу 3х3

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки сегодня дебютировали на молодежном (U-23) чемпионате мира по баскетболу 3х3 в китайском Сиане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы В белоруски в упорной борьбе уступили команде Нидерландов с разницей в одно очко - 11:12. Во втором матче наши девушки сыграли успешнее, обыграв сверстниц из Индонезии со счетом 19:15. Завтра белорусская команда отдыхает, а 5 октября проведет два заключительных матча первого этапа против сборных Казахстана и Украины. Украинки сегодня выиграли у голландок - 16:14, а казахстанские спортсменки уступили индонезийкам - 12:15. Под руководством тренера Юрия Волка в составе сборной Беларуси играют Арина Мосько, Анастасия Сущик, Анна Лаппо и Сабира Агаева.

После завершения группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из 5 квалификационных квинтетов. Мировое первенство финиширует 7 октября.

Баскетбол 3х3 набирает все большую популярность в мире и в 2019 году войдет в программу II Европейских игр в Минске.-0-