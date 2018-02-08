Белоруски потерпели первое поражение в розыгрыше Кубка мира по индор-хоккею

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси потерпела первое поражение в розыгрыше Кубка мира по индор-хоккею в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруски встречались с командой Нидерландов и уступили со счетом 1:4. Голландские хоккеистки, которые являются одними из сильнейших в мире, открыли счет на 4-й минуте встречи, а через 10 минут Анастасия Сыроежко восстановила паритет - 1:1. Однако это был последний успех белорусок, которые затем пропустили еще 3 мяча. Вечером белорусская дружина, которую тренирует голландский специалист Херман Круис, встретится с командой Казахстана, а завтра завершит первый этап соревнований матчем со сборной Польши.

Накануне, в первый день турнира, в предварительной группе А сборная Беларуси уверенно победила соперниц из США (4:1) и Швейцарии (5:1).

Женская сборная Беларуси победами над США и Швейцарией стартовала на КМ по индор-хоккею В первом матче с американками, который завершился победой белорусок 4:1, голевым дублем отметилась Рита Батура, точные броски также на счету Светланы Богушевич и Надежды Силицкой.

В группе играют команды Австралии, Германии, Намибии, России, Украины и Чехии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал и матч за 3-е место состоятся 11 февраля.

Ранее женская сборная Беларуси трижды принимала участие в Кубке мира по индор-хоккею и в 2011 году заняла 4-е место, что пока является ее лучшим результатом.-0-