Белоруски потерпели первое поражение в розыгрыше Кубка мира по индор-хоккею

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси потерпела первое поражение в розыгрыше Кубка мира по индор-хоккею в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белоруски встречались с командой Нидерландов и уступили со счетом 1:4. Голландские хоккеистки, которые являются одними из сильнейших в мире, открыли счет на 4-й минуте встречи, а через 10 минут Анастасия Сыроежко восстановила паритет - 1:1. Однако это был последний успех белорусок, которые затем пропустили еще 3 мяча. Вечером белорусская дружина, которую тренирует голландский специалист Херман Круис, встретится с командой Казахстана, а завтра завершит первый этап соревнований матчем со сборной Польши.
Накануне, в первый день турнира, в предварительной группе А сборная Беларуси уверенно победила соперниц из США (4:1) и Швейцарии (5:1).
В группе играют команды Австралии, Германии, Намибии, России, Украины и Чехии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал и матч за 3-е место состоятся 11 февраля.
Ранее женская сборная Беларуси трижды принимала участие в Кубке мира по индор-хоккею и в 2011 году заняла 4-е место, что пока является ее лучшим результатом.-0-
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