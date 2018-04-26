Белоруски разгромили сборную Литвы по мини-футболу во втором товарищеском матче

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по мини-футболу разгромила команду Литвы во втором товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отличие от первого спарринга в Гродно, который завершился минимальной победой белорусок (1:0), в агрогородке Квасовка (Гродненский район) команда Сергея Треско сыграла гораздо сильнее и не оставила соперницам никаких шансов на успех - 7:0, причем все голы были забиты после перерыва. Первый хет-трик в истории белорусской сборной оформила воспитанница лидского футбола Мария Буйко, голевой дубль на свой лицевой счет записала Ирина Третьякова, которая в первой игре стала автором первого гола белорусской национальной дружины. По мячу в ворота гостей забили Елена Бузинова и Карина Кузьминова.

В ближайшее воскресенье, 29 апреля, завершится регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу среди мужских команд. После матчей заключительного, 30-го тура станут известны составы четвертьфинальных пар, а также неудачники, которым придется покинуть элитный дивизион. Все 8 команд, которые продолжат борьбу за награды в нокаут-раунде, уже известны. Это гомельские ВРЗ и БЧ, минские "Дорожник" и "Столица", лидский "Лидсельмаш", микашевичский "Гранит", могилевский "Форте" и оршанский "Витэн".

В следующем сезоне в высшей лиге национального первенства сыграют минский "Белинвестбанк" и могилевский "Вторчермет", которые стали лучшими по итогам турнира в первой лиге.-0-