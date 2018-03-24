Белорусская бегунья Ольга Мазуренок обновила национальный рекорд в полумарафоне на ЧМ в Валенсии

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Ольга Мазуренок обновила национальный рекорд в полумарафоне на чемпионате мира в испанской Валенсии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 21 км 97 м один из лидеров нашей команды пробежала за 1 час 10 мин. 57 сек. Прежнее достижение (1 час 11 мин. 0,0 сек.) принадлежало Наталье Галушко и было установлено в 1994 году в Осло. Новый рекорд Беларуси позволил Ольге Мазуренок занять 18 место на мировом форуме. Победила Нетсанет Гудета Кебеде из Эфиопии - 1 час. 06 мин. 11 сек. Чемпионка превзошла мировой рекорд Лорнах Киплагат из Нидерландов.

В полумарафоне в Валенсии приняли участие еще три белоруски. Анастасия Иванова финишировала 37-й - 1 час. 12 мин. 15 сек. Нина Савина заняла 42-ю строку итогового протокола - 1 час 12 мин. 31 сек. Светлана Куделич не смогла финишировать.

В командном зачете сборная Беларуси заняла шестое место.

Всего в чемпионате мира в полумарафоне приняли участие 315 атлетов из 87 стран.-0-