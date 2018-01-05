Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен возвращается в сборную после рождения ребенка

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен возвращается в национальную команду после рождения ребенка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка планирует выступить на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбле 6 января. Анастасия Киннунен (Дуборезова) заявлена в спринтерскую гонку под 46-м номером. На старт из белорусок также выйдут Кристина Ильченко (стартовый номер 4), Дарья Юркевич (44), Анна Сола (80), Анастасия Ануфриева (94). Начало гонки в 12.00 по белорусскому времени.

В мужском спринте в белорусской команде заявлены Роман Шинкевич (27), Александр Дорожко (54), Антон Смольский (57), Виктор Кривко (89), Дмитрий Лазовский (109). Начало гонки в 15.00 по белорусскому времени.

Анастасия Киннунен летом 2017 года родила дочь и приостановила карьеру. В составе сборной Беларуси она принимала участие в Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.-0-