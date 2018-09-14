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Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич выходит замуж

Спорт 14.09.2018 | 17:34
Дарья Юркевич. Фото из архива
Дарья Юркевич. Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка сборной Беларуси Дарья Юркевич выходит замуж. Об этом на своей странице в Instagram написала ее подруга биатлонистка Динара Алимбекова.

В Instagram Алимбекова выложила несколько фотографий с девичника и подписала их: "Выдаем нашу красавицу Дарью Юркевич замуж".

Сама Дарья Юркевич еще 26 июня на своей странице в Instagram выложила фотографию кольца и цветов.

Фотосимок сопровождался подписью: "Сегодня я счастлива. Девять лет вместе... Через многое прошли и через все пройдем".-0-

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