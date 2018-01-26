Белорусская федерация биатлона подала в МОК заявку на включение Бьорндалена в состав делегации на Олимпиаду

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация биатлона планирует включить норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в состав делегации на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь Анатолий Стромский.
"Белорусская федерация биатлона подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение восьмикратного олимпийского чемпиона Бьорндалена в состав делегации сборной Беларуси по биатлону на Игры в Пхенчхане. Ответа еще не получили, но надеемся, что он будет положительным. Инициатива исходила от руководства БФБ", - отметил Анатолий Стромский.
Уле-Эйнар Бьорндален, на счету которого 13 олимпийских медалей, не смог отобраться в составе сборной Норвегии на седьмые для себя Игры. Вместе с женой Дарьей Домрачевой он планирует посетить Пхенчхан в ходе Олимпиады, которая продлится с 9 по 25 февраля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN