Белорусская федерация биатлона подала в МОК заявку на включение Бьорндалена в состав делегации на Олимпиаду

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация биатлона планирует включить норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в состав делегации на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь Анатолий Стромский.

"Белорусская федерация биатлона подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение восьмикратного олимпийского чемпиона Бьорндалена в состав делегации сборной Беларуси по биатлону на Игры в Пхенчхане. Ответа еще не получили, но надеемся, что он будет положительным. Инициатива исходила от руководства БФБ", - отметил Анатолий Стромский.

Уле-Эйнар Бьорндален, на счету которого 13 олимпийских медалей, не смог отобраться в составе сборной Норвегии на седьмые для себя Игры. Вместе с женой Дарьей Домрачевой он планирует посетить Пхенчхан в ходе Олимпиады, которая продлится с 9 по 25 февраля.-0-