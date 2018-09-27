Белорусская и японская теннисистки вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Китае

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма стали первыми полуфиналистками парного разряда на турнире в китайском Ухане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале белорусско-японский дуэт переиграл венгерско-французский тандем Тимея Бабош / Кристина Младенович - 6:2, 7:5.

Позже в 1/4 финала одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) встретится со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой (31).

На турнире в Ташкенте белорусская теннисистка Вера Лапко (64) в борьбе за выход в полуфинал сыграет с немецкой теннисисткой Моной Бартель (94).-0-