Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Валентина Каминская получила такую возможность благодаря дополнительной квоте в лыжных гонках, предоставленной белорусской команде оргкомитетом Игр.
В состав лыжной сборной кроме Валентины Каминской, которая выйдет на старт в спринте и женской эстафете, ранее вошли Юрий Астапенко, Александр Воронов, Сергей Долидович, Анастасия Кириллова, Михаил Семенов, Полина Сероносова, Юлия Тихонова.
Как сообщалось, три квоты получили и белорусские конькобежцы, которые включили в состав Виталия и Татьяну Михайловых, а также Ксению Садовскую. Таким образом на зимних Олимпийских играх выступят 32 белорусских атлета в 6 видах спорта.
Многие белорусские атлеты возьмут курс в Пхенчхан 1 февраля. В этот день на Игры отправятся представители команд по лыжным гонкам, конькобежному спорту, шорт-треку, горнолыжному спорту, административная и медицинская группы.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Всего на главных стартах четырехлетия будет разыграно 102 комплекта наград в семи видах спорта по 15 дисциплинам.-0-
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