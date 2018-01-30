Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Валентина Каминская получила такую возможность благодаря дополнительной квоте в лыжных гонках, предоставленной белорусской команде оргкомитетом Игр.

В состав лыжной сборной кроме Валентины Каминской, которая выйдет на старт в спринте и женской эстафете, ранее вошли Юрий Астапенко, Александр Воронов, Сергей Долидович, Анастасия Кириллова, Михаил Семенов, Полина Сероносова, Юлия Тихонова.

Как сообщалось, три квоты получили и белорусские конькобежцы, которые включили в состав Виталия и Татьяну Михайловых, а также Ксению Садовскую. Таким образом на зимних Олимпийских играх выступят 32 белорусских атлета в 6 видах спорта.

НОК назвал имена трех белорусских конькобежцев, дозаявленных на Олимпиаду-2018 В состав белорусской спортивной делегации включены Виталий Михайлов (масс-старт), Татьяна Михайлова (1000 м) и Ксения Садовская (500 м).

Многие белорусские атлеты возьмут курс в Пхенчхан 1 февраля. В этот день на Игры отправятся представители команд по лыжным гонкам, конькобежному спорту, шорт-треку, горнолыжному спорту, административная и медицинская группы.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Всего на главных стартах четырехлетия будет разыграно 102 комплекта наград в семи видах спорта по 15 дисциплинам.-0-