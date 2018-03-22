Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на турнире в Майами

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на турнире категории "Премьер" в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго раунда Александра, у которой 46-я позиция в мировом рейтинге, соперничала с 25-й ракеткой планеты россиянкой Анастасией Павлюченковой и проиграла первый сет 2:6. Затем, как и в стартовой встрече, Саснович сравняла счет, выиграв вторую партию 6:3, но в решающем сете россиянка оказалась сильнее - 6:2. Игра продолжалась два часа.

Позже свои встречи 2-го круга проведут еще две белорусские теннисистки. Виктория Азаренко (186-й номер рейтинга WTA) сыграет с 15-м номером мирового рейтинга американкой Мэдисон Киз, Арине Соболенко (60) предстоит противостоять девятой ракетке мира чешке Петре Квитовой.

В первом раунде мужского парного разряда белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон встретятся с бразильско-британским дуэтом Бруно Соарес / Джейми Маррей.-0-