Александра Саснович проиграла Каролине Плишковой и завершила выступление в Пекине

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (32-й номер мирового рейтинга) проиграла на турнире категории "Премьер" в Пекине (призовой фонд - $8,2 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго круга Саснович уступила седьмой ракетке планеты чешке Каролине Плишковой - 3:6, 4:6. В матче за выход в четвертьфинал Плишкова встретится с китаянкой Ван Цян (28). На старте China Open Саснович переиграла в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску (23) - 6:3, 6:1.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (16) пробилась в 1/8 финала, обыграв испанку Гарбинье Мугурусу (15) - 7:5, 6:4. Следующей соперницей Арины будет французская теннисистка Каролин Гарсия (8).

Арина Соболенко одолела Гарбинье Мугурусу и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине В первом сете соперницы долгое время брали исключительно свои подачи, и только в 12-м гейме Соболенко сумела сделать брейк и выиграть партию. Второй сет также был очень напряженным, и снова успех был на стороне белоруски.

Турнир в китайской столице завершится 7 октября.-0-