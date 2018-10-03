Александра Саснович проиграла Каролине Плишковой и завершила выступление в Пекине

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (32-й номер мирового рейтинга) проиграла на турнире категории "Премьер" в Пекине (призовой фонд - $8,2 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго круга Саснович уступила седьмой ракетке планеты чешке Каролине Плишковой - 3:6, 4:6. В матче за выход в четвертьфинал Плишкова встретится с китаянкой Ван Цян (28). На старте China Open Саснович переиграла в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску (23) - 6:3, 6:1.
Еще одна белоруска Арина Соболенко (16) пробилась в 1/8 финала, обыграв испанку Гарбинье Мугурусу (15) - 7:5, 6:4. Следующей соперницей Арины будет французская теннисистка Каролин Гарсия (8).
Турнир в китайской столице завершится 7 октября.-0-
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