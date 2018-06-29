Арина Соболенко не сумела выйти в финал парного разряда турнира в Истборне

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и Се Шувэй не сумели выйти в финал парного разряда турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня полуфинале Арина Соболенко и Се Шувэй встречались с канадско-китайским тандемом Габриэла Дабровски / Сюй Ифань и уступили - 7:6 (7:4), 5:7, 11:13.

Ранее Арина Соболенко пробилась в одиночный финал, победив польскую теннисистку Агнешку Радваньску. В своем первом решающем поединке турниров категории "Премьер" белоруска 30 июня сыграет со второй ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании.

Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истборне В сегодняшнем полуфинале Арина встречалась с полькой Агнешкой Радваньской (31) и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии картина игры резко изменилась, и уже Радваньска добилась убедительной победы - 6:1. В решающем сете Арина сумела собраться и снова выиграла - 6:3.

Каролин Возняцки будет соперницей Арины Соболенко в финале турнира в Истборне Во втором полуфинале Возняцки переиграла в трехсетовом поединке немку Ангелику Кербер (11-й номер рейтинга WTA) - 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Благодаря успешному выступлению в Истборне, Соболенко значительно улучшит свой рейтинг, сейчас она находится на 45-й позиции. На следующей неделе Арина выступит на Уимблдонском турнире.-0-