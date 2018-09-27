Белорусские атлеты остались без наград на ЧМ по дзюдо в Баку

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты не завоевали медалей на чемпионате мира по дзюдо, который завершился в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В столице Азербайджана выступили десять представителей белорусской команды, но ни одному из них не удалось войти в восьмерку сильнейших. Основные надежды связывались с выступлением в категории свыше 78 кг Марины Слуцкой. Чемпионка Европы-2017 успешно начала турнир, обыграв соперницу из Туниса Ниэль Шейх Руху, но во втором круге уступила Саре Адлингтон из Великобритании. Не смогли побороться за медали Даниэль Мукете (до 100 кг) и бронзовый призер чемпионата Европы-2018 в Израиле Дмитрий Шершань (до 66 кг).
В медальном зачете чемпионата мира первое место заняла команда Японии (семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды), на втором месте Республика Корея, на третьем - Франция. Всего лишь три медали (одна серебряная и две бронзовые) в активе сборной России.
Дзюдо входит в программу II Европейских игр-2019 в Минске. На "Чижовка-Арене" с 22 по 25 июня будет разыграно 15 комплектов наград.-0-
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