Белорусские атлеты завоевали две серебряные награды на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали две серебряные награды на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В байдарке-одиночке на 500 м чемпионка мира 2017 года в этой дисциплине Ольга Худенко завоевала серебряную награду - 1 мин. 48,762 сек. Опередить белоруску смогла опытная Данута Козак из Венгрии - 1 мин. 47,742 сек.

В каноэ-двойке на 500 м Надежда Макарченко и Ольга Климова уверенно преодолели вторую часть дистанции и смогли подняться на вторую ступень пьедестала почета. Белоруски не смогли опередить лишь дуэт из Венгрии. Третье место заняли россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко.

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ сегодня определятся сильнейшие на дистанциях 200 м и 5 тыс. м.

Как сообщалось, в первый день соревнований 9 июня на счету сборной Беларуси три медали: две золотые и одна серебряная.-0-