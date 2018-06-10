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Белорусские атлеты завоевали две серебряные награды на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

Спорт 10.06.2018 | 13:17

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали две серебряные награды на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В байдарке-одиночке на 500 м чемпионка мира 2017 года в этой дисциплине Ольга Худенко завоевала серебряную награду - 1 мин. 48,762 сек. Опередить белоруску смогла опытная Данута Козак из Венгрии - 1 мин. 47,742 сек.

В каноэ-двойке на 500 м Надежда Макарченко и Ольга Климова уверенно преодолели вторую часть дистанции и смогли подняться на вторую ступень пьедестала почета. Белоруски не смогли опередить лишь дуэт из Венгрии. Третье место заняли россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко.

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ сегодня определятся сильнейшие на дистанциях 200 м и 5 тыс. м.

Как сообщалось, в первый день соревнований 9 июня на счету сборной Беларуси три медали: две золотые и одна серебряная.-0-

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гребля, чемпионат Европы
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