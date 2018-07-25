Белорусские баскетболистки не вышли в 1/4 финала юниорского ЧМ в Минске

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сборная не пробилась в четвертьфинал баскетбольного чемпионата мира среди девушек до 17 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке минского Дворца спорта белоруски встречались с командой Италии и уступили со счетом 50:65. В борьбе за выход в полуфинал итальянки 27 июля сыграют с действующим чемпионом планеты в этой возрастной категории - сборной Австралии, которая сегодня переиграла новозеландок со счетом 77:37.

Результаты остальных матчей 1/8 финала: Венгрия — Ангола - 88:48, Аргентина — Латвия - 58:72, Испания — Канада - 72:50, Япония — Китай - 82:73, Франция — Мали - 78:57, США — Колумбия - 98:42.

Полный расклад четвертьфинальных баталий, которые состоятся в пятницу, 27 июля: Франция - Латвия, Япония -Венгрия, США - Испания, Италия - Австралия.