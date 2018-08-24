Белорусские баскетболистки пробились в 1/2 финала юношеского чемпионата Европы

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) пробились в полуфинал чемпионата Европы (дивизион 2) в Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке за выход в полуфинал подопечные Надежды Каменец встречались со сверстницами из Израиля и вырвали победу во втором овертайме со счетом 82:80. В борьбе за выход в финал белоруски встретятся с командой Швеции. В другом полуфинальном поединке сыграют баскетболистки Греции и Финляндии.
Ранее в предварительной группе D белоруски уверенно переиграли сборную Боснии и Герцеговины - 83:54, затем взяли верх над украинками - 63:47, норвежками - 77:42 и албанками - 105:24, а также уступили в упорной борьбе команде Финляндии со счетом 74:77.
Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера турнира в столице Черногории.-0-
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