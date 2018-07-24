Белорусские баскетболистки сыграют с Францией на юниорском ЧМ в Минске

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате мира по баскетболу среди девушек в Минске состоятся заключительные встречи группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси, выступающая в предварительной группе А, на площадке Дворца спорта в 20.30 встретится со сверстницами из Франции. В другом поединке этого квартета в это же время сыграют баскетболистки Японии и Колумбии на арене "Фалькон Клуба". В первом туре подопечные Виктории Дацун переиграли в овертайме команду Колумбии - 79:75, а затем крупно проиграли японкам - 52:104. Француженки были сильнее японок - 60:53 и колумбиек - 78:35. Турнирное положение после двух игровых дней: Франция - 4 очка, Япония - 3, Беларусь - 3, Колумбия - 2.

Расписание сегодняшних встреч в остальных квартетах:

В - США - Китай (18.15; Дворец спорта), Италия - Мали (18.15; "Фалькон Клуб"). Положение команд: США - 4, Италия - 3, Китай- 3, Мали - 2.

С - Аргентина - Новая Зеландия (13.45; "Фалькон Клуб"), Венгрия - Испания (13.45; Дворец спорта). Положение команд: Венгрия - 4, Аргентина - 3, Испания - 3, Новая Зеландия - 2.

D - Австралия - Канада (16.00; Дворец спорта), Латвия - Ангола (16.00; "Фалькон Клуб"). Положение команд: Австралия - 4, Канада - 4, Латвия - 2, Ангола - 2.

После финиша группового этапа все 16 команд 25 июля продолжат борьбу в 1/8 финала, затем восьмерка лучших разыграет награды. Неудачники первого раунда плей-офф сыграют в утешительном турнире за 9-16-е места. Призеры первенства определятся 29 июля.

На прошлом чемпионате планеты в Испании победили баскетболистки Австралии, до этого трижды подряд лучшими становились американки.-0-