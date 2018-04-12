Белорусские баскетболистки узнали расписание домашнего чемпионата мира (U-17)

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки узнали расписание домашнего чемпионата мира для игроков до 17 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) утвердила календарь и время начала матчей предстоящего в Минске с 21 по 29 июля мирового форума. По итогам жеребьевки, которая прошла в начале марта в городской ратуше, сборная Беларуси под руководством главного тренера Виктории Дацун выступит в группе А. Соперниками белорусок стали баскетболистки Японии, Колумбии и Франции.

Матчи квартета А пройдут во Дворце спорта: 21 июля сыграют Япония - Франция (начало в 17.30), Колумбия - Беларусь (20.30). Баскетболистки Франции и Колумбии 22 июля проведут матч на площадке арены Falcon club (20.00), Беларусь и Япония сыграют в 20.30 во Дворце спорта. В заключительный день группового этапа (24 июля) встретятся Япония - Колумбия (20.30, Falcon club) и Франция - Беларусь (20.30, Дворец спорта).

Белорусские баскетболистки в июне начнут централизованную подготовку к домашнему мировому первенству. Подопечные Виктории Дацун сыграют в двух международных турнирах. С 15 по 17 июня в Минске пройдет Мемориал Семена Халипского (свое участие уже подтвердили команды Аргентины и Китая), а затем сборная отправится во Францию, где встретится с другими соперниками предстоящего чемпионата мира.

Составы остальных групп ЧМ U-17:

В - США, Италия, Китай, Мали.

С - Венгрия, Испания, Аргентина, Новая Зеландия.

D - Австралия, Латвия, Канада, Ангола.

После завершения группового этапа чемпионата все команды разделятся на пары и начнут борьбу в плей-офф со стадии 1/8 финала.

ФИБА открыла официальный сайт турнира, на котором можно будет следить за последними новостями подготовки к планетарному первенству, а также непосредственно во время проведения соревнований. За 100 дней до начала мирового форума (12 апреля) в спорткомплексе Falcon club Белорусская федерация баскетбола проведет спортивный праздник, посвященный предстоящему чемпионату.

Минск получил право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года. Матчи пройдут с 21 по 29 июля 2018 года на площадках минского Дворца спорта и Falcon club. Планетарный чемпионат для 17-летних баскетболисток будет проведен уже в пятый раз. В трех стартовых турнирах подряд чемпионками неизменно становились спортсменки США (2010, 2012, 2014). А на предыдущем мировом первенстве, проходившем два года назад на аренах Испании, триумфаторами стали баскетболистки Австралии, обыгравшие в решающем поединке команду Италии. -0-