Белорусские баскетболисты дважды уступили полякам в товарищеских матчах в Белостоке

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси потерпели два поражения от команды Польши в спаррингах, состоявшихся в Белостоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В обоих поединках подопечные Александра Крутикова почти ни в чем не уступали хозяевам, но в итоге проиграли в концовках: в первом матче с разницей в 7 очков - 65:72, во втором перевес поляков составил 6 баллов - 77:71. Белорусская сборная играла в Белостоке без нескольких ведущих баскетболистов - Артема Параховского, Виталия Лютыча, Девона Саддлера и Александра Пустогвара, которые присоединятся к команде 14 июня на заключительном этапе подготовки к последним отборочным матчам чемпионата мира. Обе встречи белорусы проведут на выезде: 28 июня в Черногории, 1 июля в Испании.

После четырех игровых дней белорусы занимают 4-е место в квалификационной группе А. В их активе домашняя виктория над действующим чемпионом Европы командой Словении - 93:92, а в пассиве три поражения: от Испании - 82:84 (дома), Словении - 74:87 (в гостях) и Черногории - 67:91 (дома). Турнирное положение после 4 туров: Испания - 8 очков, Словения - 6, Черногория - 5, Беларусь - 5. В следующий этап отборочного турнира мирового первенства выйдут 3 лучшие команды из 8 групп.-0-