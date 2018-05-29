Белорусские баскетболисты начали подготовку к матчам квалификации ЧМ-2019

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси в Раубичах приступили к подготовке к заключительным матчам отборочного турнира чемпионата мира-2019 со сборными Черногории (28 июня) и Испании (1 июля), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пока под руководством главного тренера белорусской команды Александра Крутикова и его ассистента Егора Мещерякова тренируются 20 баскетболистов, выступающих в клубах национального первенства. После 4-дневного сбора они отправятся в Белосток, где 2 и 3 июня проведут два товарищеских матча со сборной Польши. Вернувшись домой, игроки получат непродолжительный отпуск, а 14 июня приступят к заключительному этапу подготовки к последним квалификационным играм мирового первенства. Планируется, что в тренировочный лагерь прибудут сильнейшие баскетболисты - Артем Параховский, Виталий Лютыч, Девон Саддлер и Александр Пустогвар.

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После четырех игровых дней белорусы занимают 4-е место в квалификационной группе А. В их активе домашняя виктория над действующим чемпионом Европы командой Словении - 93:92, а в пассиве 3 поражения: от Испании - 82:84 (дома), Словении - 74:87 (в гостях) и Черногории - 67:91 (дома). Турнирное положение после 4 туров: Испания - 8 очков, Словения - 6, Черногория - 5, Беларусь - 5. В следующий этап отборочного турнира мирового первенства выйдут 3 лучшие команды из 8 групп.-0-