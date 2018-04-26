Белорусские боксеры завоевали три награды на юниорском ЧЕ в Италии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали три награды на юниорском чемпионате Европы в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории свыше 91 кг Владислав Кшинецкий уверенно прошел по турнирной сетке, но в финале уступил сопернику из России Алексею Дронову, которому специалисты и любители бокса уже сейчас прочат большое будущее, отдавая должное его таланту. В соревнованиях среди девушек белоруска Мария Денисова (свыше 81 кг) в споре за первое место встретилась с украинской Марией Ловчинской и завоевала также серебряную награду, уступив 0:5.

Третье место на континентальном первенстве занял Александр Родионов в весовой категории 60 кг. В восьмерку лучших турнира попали белорусы Илья Воробьев (56 кг), Никита Бучко (69 кг), Владислава Андреева (75 кг), Алексей Алферов (81 кг), Егор Лашков (91 кг), а также Дарья Дикова (54 кг).

Победители юниорского чемпионата Европы получили право выступить на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айересе.-0-