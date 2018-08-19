19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дзюдоисты победили в медальном зачете на турнире European Judo Open в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спорткомплексе "Чижовка-Арена", где прошли крупные соревнования, на счету отечественных атлетов три золотые и две бронзовые награды.

В категории до 90 кг первое место занял могилевчанин Виктор Кляусов. В решающем поединке за золотую награду в упорной борьбе он был сильнее украинца Александра Крука. Поддержал молодого коллегу по команде и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг). В финале он получил оценку "вазари" в поединке с россиянином Филиппом Ивановым.

Для Владислава Терпицкого золотая медаль в турнирах категории Open первая в текущем сезоне. Еще одну награду в копилку мужской команды принес Никита Свирид (до 100 кг), который занял третье место.

Как сообщалось, в сборной Беларуси золотую медаль завоевывала Ксения Данилович (52 кг) и бронзовая награда в активе Ульяны Миненковой (57 кг).

В медальном зачете по качеству наград European Judo Open в Минске белорусы стали первыми, второе место у российских дзюдоистов: две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Команда Нидерландов заняла третью позицию с двумя золотыми и четырьмя бронзовыми наградами.

Глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик подчеркнул важность проведения турнира в "Чижовка-Арене", где в июне 2019 года пройдет турнир по этому виду спорта в ходе II Европейских игр. "В Минске важно было понять, что можно улучшить за оставшееся время, а в том, что турнир пройдет на высоком уровне - не сомневался", - отметил Сергей Соловейчик.

European Judo Open, в котором приняли более 500 атлетов, являлся тестовым перед предстоящими II Европейскими играми 2019 года. Соревнования пройдут на "Чижовка-Арене" с 25 по 30 июня, в ходе которых будет разыграно 15 комплектов наград.-0-