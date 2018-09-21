Белорусские футболисты Денис Щербицкий и Александр Мартынович вошли в символическую сборную 1-го тура Лиги Европы

Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий принимает поздравления от партнеров после победы над "Види". Фото Синьхуа - БЕЛТА

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты вратарь БАТЭ Денис Щербицкий и защитник российского "Краснодара" Александр Мартынович вошли в символическую сборную первого тура Лиги Европы по версии УЕФА, сообщает БЕЛТА.

Борисовский клуб на старте групповой стадии обыграл венгерский "Види" (2:0). Денису Щербицкому, несмотря на острые атаки соперников, удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

Футболисты БАТЭ победили "Види" в первом матче группового этапа Лиги Европы Начало встречи в Будапеште осталось за хозяевами, но вскоре подопечные Алексея Баги перехватили инициативу, и на 27-й минуте Яссе Туоминен открыл счет.

Команда Александра Мартыновича с минимальным счетом 1:0 переиграла на выезде турецкий "Акхисар".

Во втором туре Лиги Европы в группе L БАТЭ примет 4 октября греческий ПАОК, а лондонский "Челси" сыграет на своем поле с "Види".-0-