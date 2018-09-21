Белорусские футболисты Денис Щербицкий и Александр Мартынович вошли в символическую сборную 1-го тура Лиги Европы

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты вратарь БАТЭ Денис Щербицкий и защитник российского "Краснодара" Александр Мартынович вошли в символическую сборную первого тура Лиги Европы по версии УЕФА, сообщает БЕЛТА.
Борисовский клуб на старте групповой стадии обыграл венгерский "Види" (2:0). Денису Щербицкому, несмотря на острые атаки соперников, удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.
Команда Александра Мартыновича с минимальным счетом 1:0 переиграла на выезде турецкий "Акхисар".
Во втором туре Лиги Европы в группе L БАТЭ примет 4 октября греческий ПАОК, а лондонский "Челси" сыграет на своем поле с "Види".-0-
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