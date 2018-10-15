Белорусские футболисты сыграли вничью с командой Молдовы в матче Лиги наций

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая половина встречи на минском стадионе "Динамо" прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, но серьезных угроз воротам Алексея Кошелева они не создали. Голкипер белорусов Андрей Горбунов также остался почти без работы. После перерыва обе команды заиграли более активно, однако зрители так и не увидели забитых мячей. Самый реальный шанс вырвать победу белорусы имели на 3-й компенсированной минуте, но мяч после удара Игоря Стасевича угодил в перекладину ворот.

В другом сегодняшнем поединке сборная Люксембурга принимала на своем поле футболистов Сан-Марино и одержала победу со счетом 3:0.

Турнирное положение в группе 2 (лига D) после четырех игровых дней: Люксембург - 9 очков, Беларусь - 8, Молдова - 5, Сан-Марино - 0.

Расписание оставшихся встреч: 15 ноября – Люксембург – Беларусь, Сан-Марино – Молдова. 18 ноября - Сан-Марино – Беларусь, Молдова – Люксембург.-0-

Фото Андрея Покумейко