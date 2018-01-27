Белорусские футболисты уступили украинцам и займут 3-е место в розыгрыше Кубка развития-2018

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) поражением завершили 14-й розыгрыш Кубка развития-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня под сводами минского футбольного манежа подопечные Валентина Михеева уступили команде Украины с минимальным счетом 0:1, пропустив гол в первом тайме. После перерыва белорусы много атаковали, но уйти от поражения не смогли. В первой игре микротурнира за 1-3-е места хозяева соревнований проиграли израильтянам в серии послематчевых пенальти. Таким образом, сборная Беларуси также как и год назад, займет 3-е место, а обладатель Кубка развития-2018 станет известен после воскресного поединка украинцев и израильтян.

В прошлом году эти соревнования выиграли россияне, серебро было у израильтян, бронза - у белорусов. За все время проведения розыгрыша Кубка развития футболисты Беларуси дважды становились его победителями - в 2006 и 2007 годах. Самой титулованной является команда России, у которой 5 трофеев (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), трижды выигрывала Украина (2009, 2012, 2016), по два раза - Беларусь и Бельгия (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.-0-