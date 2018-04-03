Белорусские гандболисты начали подготовку к гостевым спаррингам со словенцами

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси начали подготовку к двум гостевым товарищеским матчам со сборной Словении, которые состоятся 7 и 8 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации гандбола.

Наставник белорусов Юрий Шевцов снова пригласил в национальную сборную опытного разыгрывающего БГК имени Мешкова Дмитрия Никуленкова, а его молодой одноклубник Павел Дорофеев впервые получил вызов в главную команду страны. Полный список игроков, которые готовятся к спаррингам со словенцами:

вратари - Вячеслав Солдатенко, Иван Мороз (оба - СКА, Минск), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест);

полевые игроки - Андрей Юринок, Денис Рутенко, Максим Баранов, Дмитрий Никуленков, Сергей Шилович, Павел Дорофеев (все - БГК имени Мешкова, Брест), Артем Королек ("Сен-Рафаэль", Франция), Максим Бабичев, Борис Пуховский (оба - "Мотор", Запорожье, Украина), Александр Титов ("Риихимяки", Финляндия), Иван Бровко, Владислав Кулеш, Николай Алехин, Александр Подшивалов, Вячеслав Бохан (оба - СКА, Минск), Вадим Гайдученко ("Динамо", Бухарест, Румыния), Артур Карвацкий ("Балатонфюред", Венгрия).

После завершения тренировок в Минске 6 апреля команда отправится на спарринги в Словению. Первый из них состоится 7 апреля в Трбовле, второй - на следующий день в Лашко.-0-