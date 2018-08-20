Белорусские гандболисты не вышли в элитный дивизион юниорского ЧЕ

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) не сумели пробиться в элитный дивизион континентального первенства в этой возрастной категории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за повышение в классе белорусы в Тбилиси уступили сверстникам из Италии со счетом 26:31. На первом этапе соревнований в грузинской столице подопечные Олега Шарейко уже встречались с итальянцами и также уступили - 22:27. В предварительной группе В белорусы уверенно переиграли сверстников из Греции - 32:22 и Финляндии - 35:19, но уступили гандболистам Грузии - 24:32. В полуфинале белорусские гандболисты одолели команду Македонии - 32:30.

В матче за 3-е место в дивизионе 2 македонцы уступили швейцарцам - 31:35.-0-