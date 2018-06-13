Белорусские гандболисты не вышли в финальную часть ЧМ-2019

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси не сумели завоевать путевку в финальную стадию чемпионата мира 2019, уступив по сумме двух встреч австрийцам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашней ничьей 28:28 подопечным Юрия Шевцова отступать было некуда, и встречу в Вене белорусы начали очень здорово. На 17-й минуте они довели свой перевес четырех мячей - 8:4. На перерыв команды ушли при счете 16:13 в пользу гостей. Во второй половине встречи картина игры резко изменилась, и за 13 минут до финиша австрийцы вышли вперед на 3 мяча - 23:20. В дальнейшем хозяева контролировали ход поединка и в итоге победили со счетом 31:26 и завоевали пропуск на ЧМ-2019.

Сейчас известны еще 5 победителей нокаут-раунда: гандболисты Норвегии одолели по сумме двух встреч соперников из Швейцарии - 32:26 (дома) и 30:33 (в гостях), россияне были сильнее чехов - 26:27 (в гостях) и 29:21 (дома), македонцы - румын - 32:24 (дома) и 25:26 (в гостях), венгры - словенцев - 29:24 (в гостях) и 22:26 (дома), шведы - голландцев - 24:25 (в гостях) и 26:20 (дома).

Сегодня и завтра борьбу за выход на мировое первенство завершат еще три пары команд: Сербия - Португалия (результат первого матча - 28:21), Литва - Исландия (27:27), Хорватия - Черногория (32:19).

Планетарный гандбольный форум пройдет с 9 по 27 января на аренах Германии и Дании. В прошлые годы белорусские гандболисты 4 раза играли в числе 24 лучших команд планеты. Лучшим результатом белорусской сборной является 9-е место, занятое в 1995 году в Исландии под началом Спартака Мироновича. На прошлом мировом первенстве во Франции-2017 команда Юрия Швецова финишировала на 11-й итоговой позиции. Чемпионами мира стали французы, переигравшие в финале норвежцев 33:26. Бронза досталась гандболистам Словении, одолевшим в матче за 3-е место македонцев с минимальным перевесом - 31:30.-0-