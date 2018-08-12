Белорусские гандболисты проиграли в 2-м туре юниорского ЧЕ

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели первое поражение на чемпионате Европы в дивизионе 2, который проходит в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре предварительной группы В подопечные Олега Шарейко неожиданно уступили хозяевам турнира гандболистам Грузии со счетом 24:32. На старте соревнований белорусы разгромили сверстников из Греции с результатом 32:22.

Во вторник, 14 августа, белорусская дружина сыграет с командой Финляндии, а 16 августа завершит первый этап матчем с итальянцами.

В предварительной группе А играют гандболисты Швейцарии, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Македонии и Фарерских островов.

По итогам группового этапа по две лучшие команды выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за единственную путевку в элитный дивизион континентального первенства.-0-