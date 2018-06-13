Белорусские гандболисты сыграют в гостях у Австрии в решающем матче за выход в финал ЧМ-2019

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты проведут сегодня решающий матч за выход в финальную стадию чемпионата мира-2019. В Вене белорусы сыграют с командой Австрии в ответном поединке плей-офф мирового первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая игра, состоявшаяся в минувшее воскресенье в Минске, не принесла радости белорусским болельщикам - подопечные Юрия Шевцова не смогли одолеть австрийцев, завершив встречу вничью 28:28. Прямая трансляция из столицы Австрии начнется в 21.10 на телеканале "Беларусь 2".

Два победителя нокаут-раунда уже известны: гандболисты Норвегии одолели по сумме двух встреч соперников из Швейцарии - 32:26 (дома) и 30:33 (в гостях), россияне были сильнее чехов - 26:27 (в гостях) и 29:21 (дома).

Сегодня и завтра борьбу за выход на мировое первенство завершат еще 6 пар команд: Сербия - Португалия (результат первого матча - 28:21), Литва - Исландия (27:27), Словения - Венгрия (24:29), Македония - Румыния (32:24), Нидерланды - Швеция (25:24), Хорватия - Черногория (32:19).-0-