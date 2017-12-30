Белорусские гандболисты заняли второе место на международном турнире в Польше

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты заняли второе место на Кубке четырех наций в Гданьске, уступив в финале хозяевам со счетом 22:26 (7:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч состоялся на "Эрго Арене" и прошел под контролем польских гандболистов. Наиболее результативными игроками в составе белорусов стали Андрей Юринок, Артем Королек и Николай Алехин, которые забросили по четыре мяча.

На старте турнира подопечные Юрия Шевцова были сильнее Японии - 31:27. Команда из Страны восходящего солнца заняла в Гданьске в итоге четвертое место, проиграв в матче за бронзовые награды Бахрейну - 22:37.

Для сборной Беларуси игры в Польше стали важным этапом подготовки к финальному турниру чемпионата Европы (Хорватия, 12-28 января). После возвращения из Гданьска гандболисты будут тренироваться в Минске, а 4 января отправятся в Испанию на 43-й по счету турнир памяти Доминго Барсенаса.-0-