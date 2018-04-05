Белорусские хоккеистки должны стремиться выступить на Олимпиаде в Токио - Ковальчук

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве должна стремиться выступить на летних Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на встрече с национальной сборной по этому виду спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

В ходе зимнего сезона белорусская команда по индор-хоккею смогла занять третье место на Кубке мира в Берлине. Этот результат позволяет надеяться на хорошее выступление сборной в отборочном цикле к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

"Особо отмечу, что награды Кубка мира завоевали представительницы игрового вида спорта, где важен командный дух, умение помочь и выручить в нужный момент, где нельзя работать в полсилы. Хоккеистки сделали уверенный шаг вперед, доказав соперницам, что с белорусками нужно считаться. Теперь очень важно не оступиться, постоянно развиваться, совершенствовать свое мастерство. Целью команды должно стать выступление на Олимпиаде в Токио", - подчеркнул министр.

Он вручил грамоты, благодарности тренерам, врачам, руководству и сотрудникам Белорусской федерации хоккея на траве за проделанную работу, достигнутый результат и пожелал новых побед.

Председатель наблюдательного совета Белорусской федерации хоккея на траве Валерий Иванов выразил уверенность, что постоянные успехи национальной команды подогревают интерес к этому увлекательному виду спорта, и число желающих им заняться будет все время расти.

Председатель Белорусской федерации хоккея на траве Александр Екименко отметил, что белорусская команда по индор-хоккею, став призером Кубка мира, впервые добилась такого значительного успеха.

"Наши девушки обыграли на Кубке мира таких грандов, как сборные Австралии, США, Швейцарии, Украины. Ощутимый прогресс и в олимпийском виде - хоккее на траве. В национальной команде есть конкуренция за место в составе, вид спорта становится все популярнее, развивается материально-техническая база, поэтому женская сборная будет стараться при помощи Минспорта, НОК Беларуси добиваться все более значимых побед", - сказал Александр Екименко.

Председатель федерации также отметил значительный вклад в подготовку национальной команды главного тренера - Хермана Круиса из Нидерландов, который поднял уровень игры сборной на новый качественный уровень. Специалист серьезное внимание уделяет тактической подготовке, умению просчитывать каждое действие игрока на хоккейном поле. Кроме того, наставник сборной работает с белорусскими клубами, тренерским составом, проводит обучающие семинары, вносит свою лепту в развитие и популяризацию хоккея на траве в Беларуси.

Как отметили в Министерстве спорта и туризма, женская сборная Беларуси по индор-хоккею после бронзовых наград Кубка мира в Берлине занимает третье место в мировом рейтинге.-0-

Фото Министерства спорта и туризма.