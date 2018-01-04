Белорусские хоккеисты покидают элиту молодежного ЧМ, шведы и канадцы сыграют в финале

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси (U-20) не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, уступив датчанам во втором матче серии до двух побед, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь - Дания - 2:3 ПБ (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)

4 января. Баффало. KeyBank Center.

Беларусь: Грищенко (Родик); Еременко - Дерябин, Бовбель - Шарангович - М.Сушко; Буровцев - Соколовский, Мартынов - Пищук - Дроздов; Гостев - Мартынюк, Михальчук - Литвинов - Анисимов; Рядченко - Гринкевич - Асташевич; Лукашевич, Габрусь.

Дания: Крог (Согард); Ларсен - Йессен, Рондбьерг - Бличфельд - Нильсен; Могенсен - Хайне, Грюндтвиг - Матиасен - Шульц; Сетков - Мортенсен, Альберг - Мадсен - Шмидт; Андерсен, Мольге, Гат. Шайбы: 0:1 - Нильсен (10.47), 0:2 - Рондбьерг (12.23), 1:2 - Сушко (48.54), 2:2 - Литвинов (49.40), 2:3 - Шмидт (70.00 - решающий буллит).

Броски: 28 - 30.

Штраф: 33 - 10.

После поражения в первом поединке (4:5) подопечным Юрия Файкова необходимо было только побеждать, однако уже в середине первого периода они уступали 0:2. Во второй трети матча результат не изменился, зато в третьем периоде Максим Сушко и Илья Литвинов меньше, чем за минуту восстановили равновесие - 2:2. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии послематчевых буллитов удача была на стороне датчан.

На нынешнем мировом первенстве в американском Баффало сборная Беларуси не одержала ни одной победы, уступив на групповом этапе сверстникам из Швеции (1:6), Швейцарии (2:3), России (2:5) и Чехии (5:6), а теперь дважды Дании (4:5 и 2:3). По мнению оргкомитета турнира, лучшими игроками в составе белорусов названы защитник Владислав Еременко, а также форварды Иван Дроздов и Максим Сушко. Сушко стал лучшим бомбардиром белорусской "молодежки", набрав 8 очков (2 гола + 6 результативных передач). В следующем сезоне в высшей лиге молодежного ЧМ белорусов заменит команда Казахстана.

В полуфиналах мирового чемпионата-2018 сборная Швеции обыграла хоккеистов США со счетом 4:2, а канадцы разгромили чехов - 7:2. Теперь в ночь с 5 на 6 января Швеция и Канада сыграют в матче за золото, а чехи и американцы поспорят за бронзу.-0-