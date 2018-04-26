Белорусские хоккеисты сыграют с финнами на юниорском чемпионате мира в России

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею для игроков до 18 лет сегодня пройдут матчи первой стадии плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси в Челябинске встретятся со сверстниками из Финляндии. На первом этапе белорусы финишировали на 4-й позиции в предварительной группе А, опередив Швейцарию и пропустив вперед команды Швеции, Канады и США. Сегодняшние соперники команды Павла Перепехина финны заняли первое место в группе В, одержав 4 виктории в четырех матчах. Победитель белорусско-финского противостояния в полуфинале сыграет с лучшей командой пары Швеция-Словакия (Магнитогорск). В других встречах за выход в 1/2 финала россияне встретятся с американцами (Челябинск), канадцы будут соперничать с чехами (Магнитогорск).

Полуфинальные игры состоятся 28 апреля. Решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу пройдут 29 апреля в Челябинске.

Хоккеисты Швейцарии и Франции сегодня в Магнитогорске начнут трехматчевую серию за право остаться в элитном дивизионе юниорского мирового первенства.-0-